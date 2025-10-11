Per Mario Ocone Strage in famiglia di Benevento il bel gesto per il figlio dopo i funerali di mamma e fratello
A Paupisi, piccolo borgo del Beneventano, il dolore ha lasciato spazio alla solidarietà. Dopo la tragedia familiare che ha sconvolto il paese, la comunità si è stretta attorno a Mario Ocone, 21 anni, unico sopravvissuto alla strage del 30 settembre. Quel giorno, suo padre, Salvatore Ocone, ha ucciso con una pietra la moglie Elisa Polcino, 49 anni, e il figlio minore Cosimo, di soli 15 anni, riducendo in fin di vita la figlia sedicenne Antonia, tuttora ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. Mario, che lavora a Rimini come cameriere stagionale, è rientrato in Campania non appena gli è stata comunicata la notizia della tragedia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Sopravvissuto alla strage famigliare, Mario Ocone: "Sono scappato da quella casa, era una gabbia"
Mario figlio di Salvatore Ocone parla dell'omicidio di Paupisi, choc e le parole del giovane sul papà killer
Elisa Polcino, il figlio Mario Ocone: «Volevo bene a papà ma non lo perdono. Se ci fossi stato io tutto questo non sarebbe successo»
Scatta la solidarietà per Mario Ocone: dopo i funerali della madre e del fratello molti cittadini hanno espresso la volontà di attivare un conto corrente per lui e alcuni imprenditori gli hanno fatto pervenire offerte di lavoro.
Strage di Paupisi. A Ore14 parla il figlio maggiorenne di Salvatore, Mario Ocone: "Non c'era mai stata violenza, solo semplici litigi familiari".
