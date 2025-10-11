Per Mario Ocone Strage in famiglia di Benevento il bel gesto per il figlio dopo i funerali di mamma e fratello

A Paupisi, piccolo borgo del Beneventano, il dolore ha lasciato spazio alla solidarietà. Dopo la tragedia familiare che ha sconvolto il paese, la comunità si è stretta attorno a Mario Ocone, 21 anni, unico sopravvissuto alla strage del 30 settembre. Quel giorno, suo padre, Salvatore Ocone, ha ucciso con una pietra la moglie Elisa Polcino, 49 anni, e il figlio minore Cosimo, di soli 15 anni, riducendo in fin di vita la figlia sedicenne Antonia, tuttora ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. Mario, che lavora a Rimini come cameriere stagionale, è rientrato in Campania non appena gli è stata comunicata la notizia della tragedia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it