Per il fondatore di PayPal sta arrivando l'anticristo | È qualcuno come Greta Thunberg

11 ott 2025

Nel suo ciclo di lezioni sulla fine del mondo, Peter Thiel, tra i fondatori di PayPal e uno dei miliardari più influenti della Silicon Valley, ha espresso le sue preoccupazioni sul possibile arrivo dell'anticristo. Tra i suoi possibili legionari c'è anche Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

