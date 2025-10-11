Per il fondatore di PayPal sta arrivando l'anticristo | È qualcuno come Greta Thunberg

Nel suo ciclo di lezioni sulla fine del mondo, Peter Thiel, tra i fondatori di PayPal e uno dei miliardari più influenti della Silicon Valley, ha espresso le sue preoccupazioni sul possibile arrivo dell'anticristo. Tra i suoi possibili legionari c'è anche Greta Thunberg. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fondatore - paypal

Ultimo speaker di IEXS RE-Evolution Siamo felici di presentare Dario Cardile, esperto di innovazione, intelligenza artificiale e strategie digitali, con oltre vent’anni di esperienza internazionale. Ha guidato progetti globali in aziende come Expedia, PayPal, Grou - facebook.com Vai su Facebook

Per il fondatore di PayPal sta arrivando l’anticristo: “È qualcuno come Greta Thunberg” - Nel suo ciclo di lezioni sulla fine del mondo, Peter Thiel, tra i fondatori di PayPal e uno dei miliardari più influenti della Silicon Valley, ha espresso ... fanpage.it scrive