per chi vuole scoprire un vero grande fotografo

F ERDINANDO SCIANNA – IL FOTOGRAFO DELL’OMBRA Genere: un romanzo per immagini Regia: Roberto Andò. Con Ferdinando Scianna e Gianni Berengo Gardin “Frankenstein”, un mostro diverso prende vita: il trailer del nuovo film di Guillermo del Toro X Leggi anche › Ferdinando Scianna: “Volevo divorare il mondo” Il film che Roberto Andò ha dedicato a Ferdinando Scianna (cui deve il coraggio di essersi buttato a fare cinema) più che un documentario è un dialogo, una lunga chiacchierata tra amici, con il regista che interroga e il fotografo che ogni tanto vorrebbe schermirsi, mentre il fantasma di Sciascia aleggia tra le immagini e molti amici – tra cui Giuseppe Tornatore, Gianni Berengo Gardin, Renata Colorni, Mimmo Paladino, Marco Belpoliti – fanno capolino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

