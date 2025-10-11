Per chi vuole scoprire un vero grande fotografo

Iodonna.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

F ERDINANDO SCIANNA – IL FOTOGRAFO DELL’OMBRA Genere: un romanzo per immagini Regia: Roberto Andò. Con Ferdinando Scianna e Gianni Berengo Gardin “Frankenstein”, un mostro diverso prende vita: il trailer del nuovo film di Guillermo del Toro X Leggi anche › Ferdinando Scianna: “Volevo divorare il mondo” Il film che Roberto Andò ha dedicato a Ferdinando Scianna (cui deve il coraggio di essersi buttato a fare cinema) più che un documentario è un dialogo, una lunga chiacchierata tra amici, con il regista che interroga e il fotografo che ogni tanto vorrebbe schermirsi, mentre il fantasma di Sciascia aleggia tra le immagini e molti amici – tra cui Giuseppe Tornatore, Gianni Berengo Gardin, Renata Colorni, Mimmo Paladino, Marco Belpoliti – fanno capolino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

per chi vuole scoprire un vero grande fotografo

© Iodonna.it - Per chi vuole scoprire un vero, grande fotografo

In questa notizia si parla di: vuole - scoprire

Un nuovo portale turistico per chi vuole scoprire bellezze e particolarità di Casoli: è online il sito ScopriCasoli

Charlie Kirk, Fbi vuole scoprire se Tyler Robinson aveva dei complici. La vedova dell’attivista: “Non lascerò che l’eredità di mio marito muoia”

Per chi vuole scoprire come il mito del western si contamina con l’Italia

Cerca Video su questo argomento: Vuole Scoprire Vero Grande