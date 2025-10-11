Peppe Paci | | Un grande traguardo
A poche settimane dal voto, il consigliere comunale folignanese Peppe Paci, che alle Regionali era sceso in campo nella lista di ‘Noi Moderati’, ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutti gli elettori che lo hanno sostenuto nella recente competizione. Un risultato definito da lui stesso "eccezionale", che rappresenta il coronamento di un percorso politico iniziato diversi anni fa e consolidato nelle elezioni comunali dello scorso anno. "Questo traguardo – ha spiegato Paci – è il frutto di un grande lavoro di squadra iniziato tempo fa, che mi ha accompagnato nelle comunali e oggi mi ha permesso di ottenere un ottimo risultato, sia personale sia per il partito Noi Moderati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
