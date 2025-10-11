Pensioni d' oro o da fame | quanto percepiscono i baresi? La mappa delle prestazioni previdenziali quartiere per quartiere

In alcune zone della città gli assegni erogati sono più corposi, in altri sono decisamente più 'magri'. Le pensioni dei baresi non sono tutte uguali: la forbice, fra le retribuzioni più alte e quelle più basse, supera i 10mila euro annui. I valori economici diversi sono dettati da alcuni fattori. 🔗 Leggi su Baritoday.it