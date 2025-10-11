Pensioni d' oro o da fame | quanto percepiscono i baresi? La mappa delle prestazioni previdenziali quartiere per quartiere

Baritoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcune zone della città gli assegni erogati sono più corposi, in altri sono decisamente più 'magri'. Le pensioni dei baresi non sono tutte uguali: la forbice, fra le retribuzioni più alte e quelle più basse, supera i 10mila euro annui. I valori economici diversi sono dettati da alcuni fattori. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Pensioni da fame, oltre 22mila persone vivono con soli 16 euro al giorno. Elisa Leonardi (Uil): "Troppi anziani a rischio povertà" - "In Umbria ci sono più di 22 mila persone che vivono con meno di 500 euro lordi al mese. corrieredellumbria.it scrive

