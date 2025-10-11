Pensione italiana in Brasile attenzione alla soglia del 5mila dollari

Indubbiamente uno degli scenari più favorevoli per i pensionati che si trasferiscono all’estero è spostare la propria residenza fiscale in Brasile. Soprattutto per quanti percepiscono degli assegni previdenziali erogati dall’Inps, spostarsi in questo Paese, grazie alle Convenzioni contro le doppie imposizioni contratte con l’Italia, permette di ottenere un trattamento di favore. Ma stando attenti alla soglia dei 5.000 dollari all’anno. Questo limite spesso crea non poca confusione tra i pensionati, che potrebbero andare incontro a delle conseguenze di tipo fiscali a cui, con ogni probabilità, non avevano pensato nel momento avevano preso la decisione di partire. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensione italiana in Brasile, attenzione alla soglia del 5mila dollari

In questa notizia si parla di: pensione - italiana

Malattie croniche e pensione permanente: guida completa alle tutele previste dalla legge italiana

Licheri (Sinistra Italiana): "Entro il 2029 quasi 65mila lavoratori abruzzesi in pensione da sostituire"

Fondo pensione dalla nascita in una regione italiana: come funziona

Grazie Prof. Perilongo! Ieri il Professor Giorgio Perilongo, faro della Pediatria italiana e internazionale, ha concluso il suo percorso professionale entrando in pensione dopo una carriera straordinaria, segnata da competenza, visione e profonda umanità. Com Vai su Facebook

Pensione italiana in Brasile, attenzione alla soglia del 5mila dollari - Godersi la vita in Brasile quando si entra in pensione è meraviglioso, ma è necessario stare attenti ai risvolti fiscali della decisione. Scrive quifinanza.it

Andare in pensione e rimanere a lavorare, quando è possibile farlo: attenzione a questi casi - Ci sono casi in cui è possibile, ecco esattamente quali sono le condizioni. Riporta blitzquotidiano.it