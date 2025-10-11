Pennetta | Paolini? Non le manca nulla per vincere uno Slam

L’ex tennista Flavia Pennetta ha parlato al Festival dello Sport di Trento del tennis femminile italiano e in particolare di Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pennetta: “Paolini? Non le manca nulla per vincere uno Slam”

Billie Jean King Cup, Italia forza 6! Da Pennetta a Paolini, tutti i trionfi

IMPRESA! #Paolini ha battuto per la 1ª volta in carriera Swiatek e centrato le semifinali al #WuhanOpen! È l'italiana ad aver raggiunto più volte questo punto della competizione nei WTA 1000 - meglio di Pennetta e Errani. È la 41ª vittoria nel 2025, si supera ris

Grazie al successo contro la numero 2 del mondo Iga Swiatek nei quarti del Masters 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini ha superato Flavia Pennetta e Sara Errani, diventando la tennista italiana con più semifinali disputate nei

Flavia Pennetta, dieci anni dopo la vittoria degli Us Open diventa un documentario. «Ho i brividi. Il tennis? Mi manca, ma va bene così» - DIeci anni fa Flavia Pennetta, tennista brindisina, vinse gli Us Open in finale contro l'altra pugliese, la tarantina Roberta Vinci. quotidianodipuglia.it scrive

New York Dream: 10 anni dalla vittoria di Flavia Pennetta agli US Open - Pennetta ha vestito dei capi EA7 Emporio Armani) e una video intervista esclusiva, realizzati al centro sportivo Alberto Bonacossa di Milano, l’ex numero 6 della classifica WTA rivivrà quel giorno e ... Scrive sport.sky.it