Pellet tossico | sequestrate 22 tonnellate di combustibile con formaldeide nel Pesarese

Pesaro, 11 ottobre 2025 – Venticinquemila chili di pellet “al veleno” pronti per finire nelle stufe delle famiglie marchigiane. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) di Pesaro e Urbino, che, su disposizione della Procura, hanno sequestrato 1.440 sacchi privi di etichetta e l’impianto di produzione di una ditta dell’entroterra pesarese operante nel settore del legno. All’apparenza un combustibile come tanti, in realtà, secondo le analisi di laboratorio, quel pellet era ottenuto da scarti di legno trattati con formaldeide, una sostanza collante e conservante nota da anni per la sua tossicità e potenziale cancerogenicità, riconosciuta sia dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) che dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

