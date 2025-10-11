Pellegatti ‘avverte’ il Milan | Vediamo di non farci scappare Caprile Camarda? Aspettiamo …

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato su 'YouTube' del gol di Camarda con l'Italia Under 21. Poi su Caprile lancia un monito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti ‘avverte’ il Milan: “Vediamo di non farci scappare Caprile. Camarda? Aspettiamo …”

In questa notizia si parla di: pellegatti - avverte

Pellegatti non se ne capacita: "Tra il rischio di perdere punti lontano da San Siro e mettere in tasca qualche milione, non penso che nemmeno si ponga la questione" - Como a Perth: “Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che, con il ... Secondo milannews.it

Pellegatti: “Gli insulti in diretta a Conte uno dei punti più bassi della mia vita, lui fu un signore” - Per chi tifa Milan la voce di Carlo Pellegatti è più riconoscibile di quella di qualsiasi attore, cantante, conduttore, e potremmo andare avanti con tutte le categorie possibili. Si legge su fanpage.it