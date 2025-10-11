Peeling viso | scopri quello giusto per pelle luminosa senza rischi
Roma - Esfoliazione chimica, meccanica ed enzimatica: differenze, benefici, indicazioni per ogni tipo di pelle, frequenze sicure, possibili effetti collaterali e buone pratiche di protezione solare. L’esfoliazione è uno dei passaggi più efficaci per mantenere la pelle luminosa, levigata e purificata. Con un peeling viso rimuovi le cellule morte dallo strato corneo, stimoli il turnover cellulare, favorisci la produzione di collagene ed elastina e migliori l’uniformità dell’incarnato. Non è soltanto un gesto estetico: alcuni inestetismi come acne lieve, macchie e rughe superficiali rispondono bene a cicli regolari di esfoliazione corretta. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Per contrastare le macchie sul viso più evidenti dopo il sole, la medicina estetica propone laser, crioterapia e peeling. Come funzionano e quale scegliere
AHA, BHA e PHA migliorano la texture cutanea ma agiscono con modalità diverse: come funzionano le creme peeling viso e come sceglierle
