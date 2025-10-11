Peacemaker – Stagione 3 | James Gunn fornisce un aggiornamento definitivo dopo il finale

Dopo il finale della seconda stagione, James Gunn ha fornito alcuni aggiornamenti sulla terza stagione di Peacemaker e sul futuro della serie nel panorama più ampio del fiorente DCU. La seconda stagione di Peacemaker si è conclusa con Chris Smith intrappolato su Salvation, un pianeta appena introdotto dove Rick Flagg sta imprigionando i metaumani in collaborazione con Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult. I fan dei fumetti riconosceranno il mondo carcerario dalla miniserie in 7 numeri Salvation, in cui Flagg lavora insieme ad Amanda Waller per intrappolare i metaumani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: peacemaker - stagione

Peacemaker 2: nuovi poster, dettagli sulla trama e curiosità dalla seconda stagione della serie DC

Peacemaker stagione 2 conferma arkham asylum nel dc universe

Peacemaker stagione 2: 29 easter egg e riferimenti del DCU spiegati

Negli USA è andato in onda il finale della stagione 2 di Peacemaker e ha lasciato indizi sul futuro del nuovo DCU guidato da James Gunn insieme a Peter Safran. Occhio agli spoiler. Nell’episodio “Full Nelson” fa il suo ingresso il pianeta Salvation, che per Gu Vai su Facebook

Peacemaker, cosa sappiamo sul futuro della serie dopo la stagione 2 - Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro della seconda stagione di Peacemaker, la serie televisiva con protagonista John Cena. Lo riporta serial.everyeye.it

Peacemaker, dopo quel colpo di scena ci sarà una stagione 3? - Il sesto episodio della seconda stagione di Peacemaker ha offerto un colpo di scena interessante ai fan e generato una domanda: ci sarà una terza stagione? comingsoon.it scrive