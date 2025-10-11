Un’opera d’arte partecipata, realizzata da artisti, pazienti e personale della Comunità riabilitativa ad alta intensità e dal Centro diurno di Buccinasco, in sinergia con il Comune e il prezioso intervento delle associazioni Retake Buccinasco e We Run The Streets, gruppo di writers del territorio. È il progetto " RiabilitArte ": un’opera di street art che colora la parte esterna della comunità riabilitativa in via Emilia. Il murale è stato inaugurato ieri, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, "per aumentare la consapevolezza e stimolare istituzioni e comunità a investire maggiormente sulla salute mentale ", spiegano dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Pazienti e artisti: ecco il murale creato da loro