Paziente morto suicida nel reparto di Psichiatria confermata in appello l’assoluzione di medici e infermieri

Erano finiti a processo con l’accusa di non aver rispettato i protocolli di sicurezza e di non aver vigilato adeguatamente su un paziente che, nel 2015, si tolse la vita nella stanza in cui era ricoverato. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

