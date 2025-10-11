Inter News 24 . Le parole del centrocampista del Como dopo il match con l’Argentina. Nico Paz, giovane talento del Como e stella della Nazionale argentina, ha parlato della sua prestazione nell’amichevole contro il Venezuela. Partito titolare, Paz ha avuto l’opportunità di mettere in mostra il suo talento, dimostrando di essere pronto a fare il salto di qualità. SULLA SUA PRESTAZIONE INDIVIDUALE – «Sapevo che era importante per me, ho cercato di approfittare dei minuti concessi e positivi. Ho giocato in una posizione che mi piace e, beh, me ne vado contento della partita». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Paz ammette: «Sapevo fosse importante per me. Giocare con loro due è più facile!»