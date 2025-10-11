Pavard Francia Konaté si ferma | l’ex Inter convocato al suo posto da Deschamps
Pavard Francia, il difensore del Liverpool Konate costretto al forfait, Deschamps richiama Pavard per completare la rosa Brutte notizie per la nazionale francese in vista dei prossimi impegni internazionali. Ibrahima Konaté, difensore centrale classe 1999 del Liverpool, è stato costretto a lasciare il ritiro dei Bleus a causa di un problema fisico. Il giocatore, punto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
