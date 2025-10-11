Pavard convocato in Nazionale dopo l’infortunio di Konaté | ritorno in Francia per il difensore dell’Inter

Inter News 24 Pavard, difensore di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito all’OM, è stato chiamato da Deschamps dopo l’infortunio di Konaté. Benjamin Pavard, difensore di proprietà Inter e in prestito all’Olympique Marsiglia, tornerà a far parte della Nazionale francese. Come successo durante l’ultima pausa per le Nazionali, Didier Deschamps inizialmente non lo aveva convocato. Tuttavia, dopo l’infortunio di Ibrahima Konaté, che ha dovuto lasciare la Nazionale a causa di un infortunio muscolare, il CT francese ha dovuto rivedere i suoi piani e ha richiamato Pavard. L’infortunio di Konaté e la convocazione di Pavard. 🔗 Leggi su Internews24.com

