paura sul lungomare le strappa il collier e fugge

Aggredita in pieno giorno sul lungomare di Marotta da un ladro che la butta a terra e le strappa il collier. E' ancora sotto choc Tonina Giorgi, signora di San Costanzo, dopo il grave episodio di cui è rimasta vittima mercoledì. "Sono stati momenti davvero brutti e più ci penso più mi sale l'agitazione", conferma la donna, che accetta di raccontarci ciò che le è accaduto. "Erano le 17,30 e stavo camminando sul lungomare Colombo di Marotta, sul marciapiede, da sola, come faccio molto spesso. A un certo punto, mentre mi ero fermata per controllare il telefonino, mi sono sentita toccare da dietro sulle spalle e subito dopo ho sentito una mano sul collo che mi tirava la collana d'oro.

