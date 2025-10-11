Paura a Notre-Dame | Preparano una strage nelle prossime ore La lettera che allarma Parigi
«Non aprite la cattedrale l’11 e il 12 ottobre ci saranno visitatori stranieri che, grazie all’aiuto di altri visitatori, hanno già nascosto dei coltelli nella cattedrale negli ultimi giorni, faranno una carneficina». Lo riporta una lettera anonima ritrovata in queste ore nella cattedrale di Notre-Dame da una sagrestana, rivela oggi Le Figaro, citando fonti della polizia parigina. I servizi di sicurezza sono stati immediatamente allertati e le forze di sicurezza francesi non hanno evacuato la cattedrale, e prima della riapertura di questa mattina è stata condotta una ispezione di sicurezza, si legge ancora sul giornale che cita fonti della prefettura di polizia di Parigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
