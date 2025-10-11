Patrick Facciolo analizza Francesca Albanese | Ecco come costruisce la sua comunicazione

A "Fin che la barca va" l'analista della comunicazione spiega i gesti e la voce di Francesca Albanese durante il caso Reggio Emilia e durante un'intervista con Peter Gomez: "Le sue caratteristiche sono salienti, usa segnali del corpo e tecnica vocale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: patrick - facciolo

Chiambretti torna su Rai 3 con Fin che la Barca Va: primo ospite Don Filippo Di Giacomo e la novità Patrick Facciolo

Patrick Facciolo analizza Francesca Albanese: “Vocal fry e backchanell, ecco come costruisce la sua comunicazione” - A "Fin che la barca va" l'analista della comunicazione spiega i gesti e la voce di Francesca Albanese durante il caso Reggio Emilia e durante ... Scrive fanpage.it