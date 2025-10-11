Pastorello | Se avesse vinto la Champions Inzaghi mai via dall’Inter

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter continua a far discutere. A riportare nuovi dettagli è Federico Pastorello, agente del tecnico piacentino, che ai microfoni di SportMediaset ha svelato i retroscena di una separazione arrivata solo dopo una profonda riflessione e non per una mera questione economica. “È un trasferimento che non si completa in quattro giorni — ha spiegato Pastorello — c’è stato un lavoro lungo e complesso dietro. Simone non ha mai voluto entrare nei dettagli di un accordo con l’Al Hilal finché non fossero accadute determinate cose”. Secondo quanto rivelato dal procuratore, Inzaghi aveva un principio chiaro: “Mi ha confidato che se avesse vinto la Champions League con l’Inter non sarebbe mai andato via. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

