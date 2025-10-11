Pasti trasportati senza controllo della temperatura in ospedale del nord barese | multata ditta appaltatrice
I Carabinieri del Nas di Bari hanno accertato alcune irregolarità nella fornitura dei pasti ai degenti presso l'ospedale Umberto I di Corato, durante un’ispezione mirata alla sicurezza alimentare e alla corretta gestione dei servizi di ristorazione nelle strutture sanitarie pubbliche.Dai. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: pasti - trasportati
Le missioni di salvataggio di APA rappresentano un passo tra la vita e la morte per migliaia di cani. Ogni anno in Asia oltre 30 milioni di cani vengono rapiti dalla loro famiglie, trasportati ammassati all’interno di gabbie anguste ed infine macellati per il consum - facebook.com Vai su Facebook
Controlli Nas per pasti ospedalieri, scoperte irregolarità - Pasti serviti in corsia, nell'ospedale di Corato (Bari), che non rispettavano gli standard imposti dalla legge perché arrivavano ai degenti non a temperatura controllata e in violazione delle normativ ... ansa.it scrive