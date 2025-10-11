Pasti trasportati senza controllo della temperatura in ospedale del nord barese | multata ditta appaltatrice

Baritoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nas di Bari hanno accertato alcune irregolarità nella fornitura dei pasti ai degenti presso l'ospedale Umberto I di Corato, durante un’ispezione mirata alla sicurezza alimentare e alla corretta gestione dei servizi di ristorazione nelle strutture sanitarie pubbliche.Dai. 🔗 Leggi su Baritoday.it

