Passione e impegno sognando la serie A arbitri si diventa | aperte le iscrizioni a Firenze

Firenze, 11 ottobre 2025 – Oltre cento anni di storia, un albo d’oro che annovera decine di nomi che hanno fatto la storia dell’arbitraggio di calcio italiano e mondiale. E oggi quasi quattrocento associati, di cui una ventina ai massimi livelli nazionali. Numeri che fanno della Sezione Arbitri di Firenze una delle più grandi in Italia e la più rappresentata nella massima categoria nazionale in rapporto al totale degli arbitri. Risultati frutto dell’impegno e della passione dei fischietti fiorentini, così come del lavoro della sezione stessa, chiamata a formare gli arbitri e seguirli nel loro percorso di crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passione e impegno sognando la serie A, arbitri si diventa: aperte le iscrizioni a Firenze

