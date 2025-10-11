Passeggiate e panorami | oggi a Roma la terza edizione del Sabato Blu
Terza edizione oggi del “Sabato Blu”, la giornata dedicata al cammino urbano promossa dall’assessorato all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, in collaborazione con FederTrek. Un appuntamento pensato per incentivare comportamenti virtuosi a favore della qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Romatoday.it
UFFICIALE – Roma, abolita la passeggiata serale: se ti trovano in gruppo rischi una multa salata | Da oggi scatta il divieto del Municipio - D'ora in poi non sarà possibile rientrare a casa tardi perché la legge lo vieta. Segnala romait.it
Festival delle Passeggiate, alla scoperta dell'anima di Roma: il "segreto" di Primavalle e il suo legame con I Promessi Sposi - A Primavalle sono tanti i segreti custoditi: il ventisettesimo quartiere di Roma nasconde un legame inaspettato con uno dei capolavori della letteratura italiana. Da msn.com