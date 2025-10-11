Passeggiate e panorami | oggi a Roma la terza edizione del Sabato Blu

Romatoday.it | 11 ott 2025

Terza edizione oggi del “Sabato Blu”, la giornata dedicata al cammino urbano promossa dall’assessorato all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, in collaborazione con FederTrek. Un appuntamento pensato per incentivare comportamenti virtuosi a favore della qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Romatoday.it

