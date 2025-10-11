Parto in casa con l’aiuto del 118 La piccola Chiara nasce sul divano
Un parto insolito a Pieve a Presciano nella notte di giovedì: alle 2,31 del mattino la piccola Chiara è venuta alla luce sul divano di casa, grazie all’assistenza di un’ ostetrica Asl e del personale del 118. La mamma, Giada Nieddu, di 34 anni, è consigliera comunale di maggioranza a Laterina Pergine Valdarno. Il papà è invece Marco Bracciali, noto ristoratore della zona. Si tratta del secondo parto della donna. Fondamentale è stato il supporto dell’ostetrica Nubia Fabbri, dell’Unità operativa complessa Ostetricia e ginecologia del Presidio Ospedaliero del Valdarno dell’ Asl Toscana sud est, chiamata nel cuore della notte, e del 118, allertato prontamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
