Parto in casa con l’aiuto del 118 La piccola Chiara nasce sul divano

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un parto insolito a Pieve a Presciano nella notte di giovedì: alle 2,31 del mattino la piccola Chiara è venuta alla luce sul divano di casa, grazie all’assistenza di un’ ostetrica Asl e del personale del 118. La mamma, Giada Nieddu, di 34 anni, è consigliera comunale di maggioranza a Laterina Pergine Valdarno. Il papà è invece Marco Bracciali, noto ristoratore della zona. Si tratta del secondo parto della donna. Fondamentale è stato il supporto dell’ostetrica Nubia Fabbri, dell’Unità operativa complessa Ostetricia e ginecologia del Presidio Ospedaliero del Valdarno dell’ Asl Toscana sud est, chiamata nel cuore della notte, e del 118, allertato prontamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

parto in casa con l8217aiuto del 118 la piccola chiara nasce sul divano

© Lanazione.it - Parto in casa con l’aiuto del 118. La piccola Chiara nasce sul divano

In questa notizia si parla di: parto - casa

Troppo fretta di nascere, parto in casa ad Agazzano

Il bambino ha fretta di nascere, parto in casa a Rapallo

“Si sono fatti pubblicità con la mia assunzione, ma nessuno conosce il vero finale della storia”: lo sfogo della contabile di Martina Strazzer lasciata a casa dopo il parto

parto casa l8217aiuto 118Parto in casa con l’aiuto del 118. La piccola Chiara nasce sul divano - Un parto insolito a Pieve a Presciano nella notte di giovedì: alle 2,31 del mattino la piccola Chiara è venuta alla luce sul divano di casa, grazie all’assistenza di un’ ostetrica Asl e del personale ... Da lanazione.it

parto casa l8217aiuto 118Partorisce sul divano di casa con l'aiuto dell'amica ostetrica della Asl e del 118. In 12 ore nati 5 bebè nella vallata - Intorno alle 2 della notte tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre una donna di 34 anni ha dato alla luce la sua bambina sul divano di casa, ... Segnala corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Parto Casa L8217aiuto 118