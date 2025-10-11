Partita persa a tavolino il Comune accusa l’arbitro
È di giovedì la notizia secondo cui presso la palestra provinciale del Liceo classico di via Rossini, stando a quanto riportato struttura omologata per la pallavolo, un arbitro non avrebbe fatto disputare una partita. Facendo così perdere la sfida a tavolino ad una formazione giovanile della Us Pallavolo Senigallia – spiega Riccardo Pizzi, vicesindaco e assessore allo sport –. Premetto la mia solidarietà alle atlete, allenatori e dirigenti coinvolti in questo episodio, di entrambe le formazioni; stona però che in una palestra omologata da una federazione un arbitro della stessa non faccia disputare una partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
