partiamo dalle nuvole per riconnetterci alla terra

Firenze, 11 ottobre 2025 – Un drammaturgo, un romanziere, un autore versatile e pluripremiato che – questa volta – cerca e trova il respiro nella poesia. Alessandro Bini si racconterà al pubblico nel corso della prima presentazione della sua raccolta poetica “Partiamo dalle nuvole” (Edizioni Polistampa), in programma mercoledì 15 ottobre alle 17,30, nel Caffè Letterario Le Murate di Firenze. In un presente che corre tra guerre in diretta e oracoli sull’intelligenza artificiale “cosciente”, Alessandro Bini – drammaturgo e romanziere fiorentino – sceglie l’atto più controcorrente: alzare lo sguardo, rallentare il battito, ripartire dall’aria che ci tiene in vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

