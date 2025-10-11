Parte in treno e al ritorno l’auto non c’è

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partire in treno e al ritorno scoprire che l’auto non c’è più, perché é stata rimossa. E’ la spiacevole avventura vissuta da Vincenzo Varagona riassunta con queste parole: "Arrivare in auto alla stazione ferroviaria di una città che non si conosce, cercare al volo un parcheggio, trovarlo miracolosamente con qualche posto a disposizione, prendere il biglietto, perché è a pagamento, volare al treno, e poi, al ritorno, non trovare più l’auto". La cosa non è capitata al solo Varagona, ma anche "ad almeno altre 5 persone, e non tutte residenti fuori Rimini ", pertanto "non credo sia soltanto per distrazione o approssimazione degli automobilisti in questione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

parte in treno e al ritorno l8217auto non c8217232

© Ilrestodelcarlino.it - Parte in treno e al ritorno l’auto non c’è

In questa notizia si parla di: parte - treno

Fiamme su treno: parte del convoglio è stato sequestrato

Scende per fumare, convoglio parte: passeggero si aggrappa al treno ad alta velocità, salvato in extremis

Momenti di apprensione in stazione: il treno parte, bimba rimane sul binario

Scende dal treno per fumare e poi si aggrappa al convoglio in partenza: trascinato per metri - Un uomo è sceso da un treno ad alta velocità in Austria per fumare una sigaretta, poi, quando il treno è partito, si è aggrappato alla porta esterna ed è stato trascinato per alcuni metri restando ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Parte Treno Ritorno L8217auto