Parte il cantiere a Sammommè Messa in sicurezza dopo la frana
Da martedì 14 ottobre prenderanno il via i lavori di consolidamento del versante lungo via Valdi e Sammommè, nel tratto compreso tra il civico 40 (località Cataldera) e il bivio di via Crocetta e Sammommè. L’intervento, del valore complessivo di oltre 200 mila euro, è finanziato con risorse del Fosmit – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane e rientra nel programma di messa in sicurezza della viabilità collinare e montana. La fase di progettazione è stata sostenuta dalla Fondazione Caript che, tramite il bando"“Progettiamo 2023", ha contribuito con oltre 40 mila euro. L’opera si rende necessaria a seguito del movimento franoso del febbraio 2024, che ha evidenziato la fragilità del terreno in un’area soggetta a piogge intense e concentrate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
