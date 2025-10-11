Parte Green Kit il progetto per ripulire le città
Cavriago Prende il via dall’Edicola Idea Gi di Mario Govi un nuovo progetto che punta a unire commercianti e cittadini nella cura condivisa dell’ambiente urbano, promossa dal Green Team Cavriago. Si chiama " Green Kit " ed è un set composto da pinza raccogli rifiuti, secchiello riutilizzabile e guanti monouso, che i negozi aderenti metteranno a disposizione della clientela. L’idea è semplice: chiunque potrà prendere in prestito il kit, utilizzarlo per ripulire la zona circostante e restituirlo al termine. "Siamo felici di ospitare il progetto pilota – afferma Mario Govi –. L’edicola è un punto di passaggio per tanti cittadini e offrire un servizio che unisce sensibilità ambientale e partecipazione civica è un modo concreto di contribuire alla comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
False certificazioni per ottenere il Green pass, l'Ausl si costituisce parte civile
Casa dell'Energia. Oggi parte ufficialmente Green Talks Podcast, un nuovo spazio di dialogo dedicato a energia, sostenibilità e memoria del territorio! In questa prima puntata siamo in compagnia della bravissima Ilaria Vanni e dell'avvocato, saggista
Parte il progetto per l'economia circolare "Oltre il green" - Contrastare la vulnerabilità delle filiere dei rifiuti e promuovere la cultura della sostenibilità e del riciclo. Si legge su ansa.it
Comunità unica per l’energia. Parte il progetto - La Comunità energetica rinnovabile della Valbisenzio, chiamata "Geco", nasce per promuovere l'energia rinnovabile, ridurre l'impatto ambientale e risparmiare sulla spesa. Secondo lanazione.it