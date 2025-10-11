Parte Green Kit il progetto per ripulire le città

Cavriago Prende il via dall’Edicola Idea Gi di Mario Govi un nuovo progetto che punta a unire commercianti e cittadini nella cura condivisa dell’ambiente urbano, promossa dal Green Team Cavriago. Si chiama " Green Kit " ed è un set composto da pinza raccogli rifiuti, secchiello riutilizzabile e guanti monouso, che i negozi aderenti metteranno a disposizione della clientela. L’idea è semplice: chiunque potrà prendere in prestito il kit, utilizzarlo per ripulire la zona circostante e restituirlo al termine. "Siamo felici di ospitare il progetto pilota – afferma Mario Govi –. L’edicola è un punto di passaggio per tanti cittadini e offrire un servizio che unisce sensibilità ambientale e partecipazione civica è un modo concreto di contribuire alla comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

