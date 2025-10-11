Parma Alps Open Vecchi Fossa Barcos e Franquet in vetta | oggi il round finale

Ieri a Sala Baganza il trio ha chiuso al comando con 132 colpi (-12). A tre lunghezze Cristoni e Aguirre Izcue, al sesto posto Buchi, Grossi e Memeo. In palio la vittoria e punti preziosi per l’accesso all’HotelPlanner Tour 2026. Sarà un finale ad alta tensione quello in programma oggi al Parma Alps Open, terzo appuntamento stagionale dell’ Italian Pro Tour valido anche per l’ Alps Tour. Ieri, al termine delle 36 buche sul percorso La Rocca del Golf del Ducato, la classifica ha visto al comando tre giocatori con lo stesso punteggio: Jacopo Vecchi Fossa, lo spagnolo Javier Barcos e il francese Paul Franquet, tutti a quota 132 (-12). 🔗 Leggi su Sportface.it

