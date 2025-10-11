Parigi-Tours 2025 | De Lie Philipsen e Brennan tra i favoriti L’Italia punta su Moschetti Bettiol e Ballerini

Sarà un fine settimana da leccarsi i baffi per gli appassionati del grande ciclismo internazionale. Non ci sarà tempo per archiviare i risultati maturati nell’odierno Giro di Lombardia perché sarà già il momento di tuffarsi a capofitto in una nuova classica che caratterizza l’avvincente finale di stagione. Si corre infatti la Parigi-Tours 2025. La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero centodiciannove, prende il via da Chartres e si conclude a Tours dopo 211,6 chilometri. Le squadre partecipanti, presenti alla partenza dodici formazioni World Tour, gareggiano per decidere chi succederà nell’albo d’oro al vincitore del 2024, il francese Christophe Laporte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Tours 2025: De Lie, Philipsen e Brennan tra i favoriti. L’Italia punta su Moschetti, Bettiol e Ballerini

Parigi-Tours 2025: il percorso ai raggi X. Cambia l’arrivo della corsa transalpina

Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming

