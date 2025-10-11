Parigi lettera anonima a Notre Dame | Faranno una strage

Indagini in corso a Parigi dopo che nella cattedrale di Notre Dame è stata trovata una lettera anonima che annunciava un attentato con coltello per questo fine settimana: “ Faranno una strage, non aprite la cattedrale l’11 e 12 ottobre. Ci saranno visitatori stranieri che hanno già nascosto coltelli nella cattedrale negli ultimi giorni”, si legge nel messaggio, scritto al computer e trovato ieri pomeriggio dal sacrestano. Le forze dell’ordine, subito allertate, hanno effettuato un controllo dei locali, si cerca ora di capire chi sia l’autore della lettera. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

