PAREGGIO CHOC TRA AFFARI TUOI E LA RUOTA DELLA FORTUNA | IL DATO FA FELICI TUTTI
Nuova sfida nell’access prime time, ormai la vera prima serata per ascolti e attenzione mediatica, tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ieri un vero e proprio pareggio. Il dato netto segna 4.556.000 e uno share del 23% per il game show di Stefano De Martino a fronte di 4.819.000 e il 24,3% per lo storico quiz riportato in auge da Gerry Scotti. Visto che la Ruota è finita quasi 10 minuti dopo il gioco dei Pacchi, occorre la sovrapposizione. 4.650.000 (23,4%) per Rai1 e 4.654.000 (23,4%) per Canale 5. Un pareggio choc! Tutti felici in Rai per la tenuta di Affari Tuoi che conferma di essere forte tra format e De Martino e a Mediaset che sistema l’access e limita i danni dei vari flop tra reality e serie. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: pareggio - choc
“TUDOR ” scoppia il caos dopo il pareggio … ECCO CHI https://bit.ly/4mJOl5H Vai su Facebook
Affari Tuoi, Carlucci ricorda Belen a Ballando: la reazione di De Martino. E Luca sfida il Dottore con vincita choc e monitor - Nella puntata del 4 ottobre Milly Carlucci entra a sorpresa in studio e cita Belen, mentre Luca vince una somma da capogiro anche se avrebbe potuto vincere di più ... Lo riporta libero.it
Affari Tuoi sorpassa La ruota della fortuna, Gerry Scotti perde il primato/ Ascolti record per De Martino - Affari Tuoi mette la freccia su La ruota della fortuna per la prima volta in questa nuova stagione televisiva. Lo riporta ilsussidiario.net