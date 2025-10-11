Nuova sfida nell’access prime time, ormai la vera prima serata per ascolti e attenzione mediatica, tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ieri un vero e proprio pareggio. Il dato netto segna 4.556.000 e uno share del 23% per il game show di Stefano De Martino a fronte di 4.819.000 e il 24,3% per lo storico quiz riportato in auge da Gerry Scotti. Visto che la Ruota è finita quasi 10 minuti dopo il gioco dei Pacchi, occorre la sovrapposizione. 4.650.000 (23,4%) per Rai1 e 4.654.000 (23,4%) per Canale 5. Un pareggio choc! Tutti felici in Rai per la tenuta di Affari Tuoi che conferma di essere forte tra format e De Martino e a Mediaset che sistema l’access e limita i danni dei vari flop tra reality e serie. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PAREGGIO CHOC TRA AFFARI TUOI E LA RUOTA DELLA FORTUNA: IL DATO FA FELICI TUTTI