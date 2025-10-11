Parco Tafuro senza rifiuti | una mattinata di pulizie e poi il buffet

Una domenica speciale al Parco Tafuro del quartiere Leuca di Lecce, in via Luigi Corvaglia. Il Comitato We Love Parco Tafuro organizza pulizie dello spazio verde, per poi condividere sorrisi, chiacchiere e buon cibo in compagnia??? Porta una sedia e un tavolino, se li hai, e qualcosa di buono. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: parco - tafuro

Decibel Bellini vi aspetta questo sabato nel nostro Parco! Sarà proprio lui a fare le domande al campione del mondo e a condurre il nostro incredibile Podcast! E tu quali domande vorresti fare a Fabio Cannavaro? Scrivicele nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Parco di Tor Fiscale, materassi e rifiuti sotto gli archi : i residenti diffidano il municipio - Gli alloggi di fortuna, negli ultimi mesi, sono stati realizzati al riparo delle arcate dell’Acquedotto Felice e dell’Acquedotto Claudio. Riporta romatoday.it

Monza, estate da incubo alla Boscherona: un parco ‘terra di nessuno’ tra abusivi, rifiuti e spaccio di droga - Monza – Fumo che si alza tra i rami, odore di carne alla brace, bottiglie abbandonate, resti di fuochi improvvisati, musica ad alto volume che risuona fino a notte fonda. Si legge su ilgiorno.it