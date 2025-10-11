Parco del Mare di Ostia gli ambientalisti | Stop al prolungamento di via dei Sandolini

Ostia (Roma), 10 ottobre 2025 – “Le associazioni WWF Litorale Laziale, Mare Libero, Italia Nostra Litorale Romano e Legambiente Litorale Romano sottoscritte hanno depositato formalmente le proprie Osservazioni Motivate al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) del Parco del Mare di Ostia, attualmente in Conferenza dei Servizi Decisoria, la cui chiusura è prevista per il 20 ottobre 2025. Le associazioni rivendicano con forza che le loro Osservazioni, con proposte di modifiche fattibili e di integrazioni utili al Progetto, siano considerate un valore aggiunto indispensabile per la riuscita del progetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: parco - mare

Il Raffo Parco Gondar festeggia diciotto anni di musica, mare e rivoluzione culturale

L'assestamento al bilancio passa in consiglio: 15 milioni per piazza Marvelli, Parco del mare e interventi nelle scuole

Parco del mare, svolta per l'area ex McDonald's: l'immobile passa ai privati. Al Comune cedute due aree

Giornate Europee del Patrimonio 2025 Parco sul mare di Villa Favorita – Ercolano Sabato 27 settembre 2025 | ? ore 20:00 – 23:00 In occasione delle GEP 2025, il Parco Inferiore di Villa Favorita apre eccezionalmente al pubblico per una suggestiva Vai su Facebook

Parco del Mare di Ostia, gli ambientalisti: “Stop al prolungamento di via dei Sandolini” - Chieste modifiche e integrazioni per tutelare l’ecosistema costiero e garantire la funzionalità viaria del Lido ... Secondo ilfaroonline.it

Ostia, residenti all’oscuro del progetto “Parco del Mare”: chiesta un’assemblea straordinaria - “Ho protocollato la richiesta perché, sul progetto di trasformazione del lungomare di Ostia, i cittadini sanno poco o nulla e da mesi chiedono informazioni ed un coinvolgimento – ha spiegato il ... Come scrive romatoday.it