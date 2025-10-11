Parcheggi in Città Alta le auto dei commercianti fuori dal borgo | 125 posti liberi ai residenti
Bergamo. I titolari delle attività commerciali di Città Alta non avranno più accesso agli stalli gialli all’interno del borgo storico. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, con una delibera passata in Giunta nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre e subito esecutiva. Le concessioni annuali rilasciate ai commercianti, esistenti già da anni, andranno a naturale scadenza senza possibilità di rinnovo, liberando all’interno del borgo circa 125 posti auto per i residenti. È la risposta al problema posto nelle ultime settimane dagli abitanti del centro storico che usufruivano del parcheggio in piazza Angelini, che da gennaio verrà liberata in via definitiva dalle auto con il nuovo cantiere che porterà al restyling (qui descritto nel dettaglio). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
