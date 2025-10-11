Paralizzata e violata | il racconto choc di Diletta Leotta sulle foto rubate

Sono quasi passati 10 anni ma certi episodi, purtroppo, ti rimangono dentro per sempre a causa del trauma che provocano e del senso di impotenza soprattutto quando si tratta di tutto ciò che finisce in Rete: è quanto ha ricordato con dolore Diletta Leotta in un'intervista a Vanity Fair dove ha ripercorso l'episodio del 2016 quando tantissime sue foto, anche intime, sono state inoltrate senza il suo consenso assieme al suo numero di telefono. Il furto delle foto. Nel 2016, a 26 anni, una mattina il tempo è come se si fosse fermato dopo aver ricevuto un messaggio da un'amica intima che l'avvisava della violazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

