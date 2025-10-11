Paragon tra gli spiati c'è anche Orcel ad di Unicredit | Usato anche per controllare la finanza italiana

Dopo quello di Francesco Gaetano Caltagirone, l'inchiesta condotta da La Stampa e IrpiMedia aggiunge un altro nome decisivo alla lista delle persone che sarebbero state spiate con Graphite, il software dell'israeliana Paragon, utilizzato per spiare anche il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato e il giornalista Ciro Pellegrino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La notizia, data da Stampa e Irpi, secondo cui Caltagirone sarebbe tra gli spiati con #Paragon, conferma quanto diciamo da tempo: qualcuno ha giocato con gli spyware. Se a Chigi sanno è enorme. Se non lo sanno, pure. - X Vai su X

Paragon, l’Ordine e il sindacato dei giornalisti presentano denuncia contro spionaggio illegale L’Odg e Fnsi hanno depositato presso la Procura di Roma una denuncia contro ignoti sul caso Paragon. L’Ordine e il sindacato dei giornalisti chiedono di fare chiar - facebook.com Vai su Facebook

Paragon, tra gli spiati c’è anche Orcel, ad di Unicredit: “Usato anche per controllare la finanza italiana” - Anche Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, sarebbe stato spiato con Graphite, lo spyware sviluppato da Paragon Solutions ... Scrive fanpage.it

Paragon, anche Caltagirone ha ricevuto il messaggio su WhatsApp: "Sei stato spiato" - Al triste elenco degli spiati da Paragon, che comprendeva già i vari Francesco Cancellato, Roberto D'Agostino e Luca Casarini, si aggiunge un imprenditore, editore e finanziere di livello, si tratta d ... Riporta affaritaliani.it