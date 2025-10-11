Paragon tra gli spiati c'è anche Orcel ad di Unicredit | Usato anche per controllare la finanza italiana

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quello di Francesco Gaetano Caltagirone, l'inchiesta condotta da La Stampa e IrpiMedia aggiunge un altro nome decisivo alla lista delle persone che sarebbero state spiate con Graphite, il software dell'israeliana Paragon, utilizzato per spiare anche il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato e il giornalista Ciro Pellegrino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

