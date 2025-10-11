Al di là dei tanti cervellotici (ma reali) discorsi sul poco talento calcistico in Italia, la Nazionale non aveva mai nella sua storia segnato 10 gol in due partite. È un unicum di cui Gattuso dev’essere pure stato artefice, seppure in minima parte. La coppia Kean-Retegui sembra funzionare, specie quando si riesce a verticalizzare. A centrocampo un uomo come Tonali, dominante anche in Premier e figura essenziale di una squadra ricca e in ascesa come il Newcastle è di certo più che un condimento. Poi i soliti Barella e Donnarumma, con l’aggiunta di un Raspadori un po’ fantasista, un po’ rifinitore e un po’ punta che può sempre valere la pena schierare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Paradossalmente, il punto di forza dell'Italia di Gattuso è schierare in campo più attaccanti possibile