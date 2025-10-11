Paradossalmente il punto di forza dell’Italia di Gattuso è schierare in campo più attaccanti possibile

Al di là dei tanti cervellotici (ma reali) discorsi sul poco talento calcistico in Italia, la Nazionale non aveva mai nella sua storia segnato 10 gol in due partite. È un unicum di cui Gattuso dev’essere pure stato artefice, seppure in minima parte. La coppia Kean-Retegui sembra funzionare, specie quando si riesce a verticalizzare. A centrocampo un uomo come Tonali, dominante anche in Premier e figura essenziale di una squadra ricca e in ascesa come il Newcastle è di certo più che un condimento. Poi i soliti Barella e Donnarumma, con l’aggiunta di un Raspadori un po’ fantasista, un po’ rifinitore e un po’ punta che può sempre valere la pena schierare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

