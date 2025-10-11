Paradiso perduto infanzia e grandezza di Ramondino | una topografia 

Dopo averne curato gli scritti politici, Mirella Armiero traccia una mappa dei luoghi di Fabrizia Ramondino nel volume " Bagaglio leggero " scritto con Francesco Paolo Busco e da poco uscito per Nutrimenti. Un viaggio che comincia nell’Ospedale Internazionale di Napoli, nella strada che collega Chiaia al quartiere del Vomero e in cui Ramondino nasce nel millenovecentotrentasei. Figlia di un diplomatico, la sua natura apolide è impressa già in questo inizio nella clinica diretta dal dottor Burkhard, ginecologo svizzero della “Napoli bene” e della comunità straniera in città. L’infanzia luminosa di Fabrizia Ramondino e dei suoi fratelli Giancarlo e Annalisa sarà a Son Batle, a Palma de Maiorca, in Spagna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

