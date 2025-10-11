Parabiago finalmente si chiude l’odissea del progetto vasche | ancora un mese di lavoro
Parabiago, 11 ottobre 2025 – Sono iniziati i lavori per il tanto atteso intervento anti-allagamenti tra via Foscolo e via San Michele, una delle opere più importanti per la messa in sicurezza idraulica della zona. Gli operai sono al lavoro da due giorni per completare l’allacciamento tra le nuove vasche volano e il parcheggio di via Foscolo, con l’obiettivo di risolvere definitivamente i problemi che da anni affliggono piazza Mercato e le vie circostanti in occasione di forti piogge. L’intervento, richiesto da tempo dai residenti esasperati dai frequenti allagamenti, rappresenta la fase conclusiva di un progetto complesso, del valore di oltre 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
