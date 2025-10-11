Papiri di Ercolano carbonizzati e ridotti in frammenti ma la scienza è riuscita a decifrarli

Repubblica.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova tecnica del Cnr chiamata termografia attiva è riuscita a leggere i testi anneriti dall’eruzione del Vesuvio. Lo stoico Zenone ne emerge misantropo e debole per il troppo digiuno. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Papiri di Ercolano, carbonizzati e ridotti in frammenti, ma la scienza è riuscita a decifrarli

