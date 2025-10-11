Papa Leone XIV martedì visita ufficiale da Mattarella

Prima visita ufficiale al Quirinale per Papa Leone XIV: il Pontefice, ha confermato la sala stampa della Santa Sede dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, sarà ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 14 ottobre. La visita inizierà alle 11 e dovrebbe avere una durata di circa 30 minuti. Si tratta del settimo Papa a recarsi in visita al Colle: il primo fu Pio XII nel 1939 quando l’Italia non era ancora una Repubblica, l’ultimo Papa Francesco nel 2017. Prevost e il capo dello Stato si sono già incontrati per tre volte quest’anno ma sempre in Vaticano, l’ultima volta il 7 settembre per le canonizzazioni di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, martedì visita ufficiale da Mattarella

