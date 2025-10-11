Papa Leone XIV | La filosofia è ponte tra fede ragione e mondo moderno

“In un’epoca in cui tante cose, e persino le persone stesse, sono considerate sacrificabili, e in cui il moltiplicarsi dei progressi tecnologici sembra oscurare i problemi più trascendenti, la filosofia ha molto da interrogare e molto da offrire, nel dialogo tra fede e ragione, tra Chiesa e mondo”. Lo scrive Papa Leone XIV in un messaggio inviato in occasione del Congresso Internazionale di Filosofia sul tema “Contributi alle culture: filosofia, cristianesimo e America Latina”. Nel testo il Papa sottolinea: “Il pensatore cristiano è chiamato a essere un richiamo vivente all’autentica vocazione filosofica come ricerca onesta e perseverante della Sapienza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

