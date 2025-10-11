Papa Leone XIV al Quirinale la visita ufficiale da Mattarella il 14 ottobre

Il primo Papa che si recò in visita al Quirinale fu Pio XII, ed il prossimo sarà Leone XIV che andrà in visita dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il prossimo 14 ottobre, come confermato questa mattina dalla sala stampa della Santa Sede. Il Pontefice che ha varcato il soglio di Pietro lo scorso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

