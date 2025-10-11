Papa Leone al Quirinale martedì | terzo incontro con Mattarella su pace povertà e sfide globali

Papa Leone XIV si recherà martedì 14 ottobre al Quirinale. La notizia che da giorni circolava negli ambienti politici e vaticani è stata ufficializzata oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Sarà il terzo colloquio tra il Pontefice e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo c'era stato il 18 maggio scorso, alla messa di inizio pontificato: il Capo dello Stato aveva salutato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

