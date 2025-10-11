Firenze, 11 ottobre 2025 - “ Grazie a tutti per le manifestazioni di affetto e per gli auguri. Siamo in un posto veramente alla fine del mondo. Vi ringrazia anche Sara”. A dirlo è Paolo Vallesi, che con un breve video si rivolge ai suoi follower su Instagram, con una vista mozzafiato sullo sfondo. I ringraziamenti ai suoi fan che si sono complimentati per le fresche nozze con la compagna Sara Flaherty, che ha sposato qualche giorno fa. Si tratta del secondo matrimonio per Vallesi, dopo quello con Cinzia, madre di suo figlio Francesco. Dopo le nozze, Paolo e Sara sono partiti per il viaggio di nozze, ma il cantautore toscano anche in questi giorni di vacanza ha voluto tenere aggiornato i suoi fan, postando un breve video dall’Argentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paolo Vallesi in viaggio di nozze: “Siamo in un posto veramente alla fine del mondo”