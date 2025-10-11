Paolo Sottocorona chi arriva al suo posto a La7

Grande commozione negli studi di La7 per la scomparsa improvvisa di Paolo Sottocorona, lo storico meteorologo che per decenni ha accompagnato le mattine degli italiani con la sua voce pacata e la sua competenza. La notizia della sua morte, avvenuta durante la messa in onda del telegiornale, ha colpito profondamente colleghi e telespettatori, che in poche ore hanno inondato i social e la redazione del Tg di messaggi di cordoglio e di affetto. “Un punto di riferimento, una voce rassicurante, una presenza gentile”, si legge tra i tanti commenti arrivati da chi, ogni giorno, lo seguiva con affetto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

