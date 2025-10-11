Paolo Belli | A Ballando ho perso 10 chili Ho adottato Vladik perché non potevo avere figli Frizzi un maestro lo ricordo con affetto

Dopo vent?anni passati a introdurre gli altri, stavolta è lui a scendere in pista. Paolo Belli ha detto sì alla sfida di Ballando con le Stelle come concorrente e, tra una. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Paolo Belli: «A Ballando ho perso 10 chili. Ho adottato Vladik perché non potevo avere figli. Frizzi un maestro, lo ricordo con affetto»

