Paolini si ferma in semifinale del Wta di Wuhan | sconfitta in due set da Coco Gauff
Finora, l'italiana aveva vinto tutte le partite giocate in stagione contro Gauff: a Stoccarda, a Cincinnati e a Roma. Oggi, invece, l'americana ha avuto la sua incredibile rivincita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: paolini - ferma
Sonego vola al terzo turno di Cincinnati, Cobolli si ferma al tie-break. Oggi il debutto di Paolini contro Sakkari
Paolini vola ai quarti a Wuhan: Tauson si ferma per infortunio nel terzo set
Wta Wuhan, Paolini si ferma in semifinale: Gauff vince in due set
PAOLINI LOTTA MA PASSA GAUFF Si ferma in semifinale la corsa della tennista azzurra, sconfitta in due set dalla numero 3 del ranking Coco Gauff. L’americana vola così in finale, dove affronterà la vincente tra Sabalenka e Pegula #Tennis #Wuhan - X Vai su X
PAOLINI SI FERMA Jasmine subisce la rimonta dell’americana ai quarti di Pechino. Dopo essere stata in vantaggio di un set, Paolini ha ceduto il passo alla grinta di Anisimova, che ha tirato su un match spettacolare vincendolo per 6-7 6-3 6-4. #ubitennis #p - facebook.com Vai su Facebook
Wta Wuhan, Paolini si ferma in semifinale: Gauff vince in due set - Termina sul più bello il cammino di Jasmine Paolini nel Wta 1000 di Wuhan. msn.com scrive
Wta Wuhan, semaforo rosso per Paolini: Gauff avanza in due set (6-4/6-3) - Voyah Open», ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3. Segnala gazzettadelsud.it